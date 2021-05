Il punto sulla Premier - Il Liverpool è vivo e non molla, altro stop per lo United

vedi letture

Il campionato inglese ce lo ha sempre detto. Non bisogna mai dare nulla per scontato. E, si sa, oltre Manica i colpi di scena non mancano mai. Tutto fa presagire che assisteremo ad un finale di stagione a dir poco infuocato. Ma riavvolgiamo il nastro e vediamo insieme cosa è avvenuto in questa settimana di grande football. Manchester United-Leicester dà il via a questa trentaseiesima giornata di Premier League. I Red Devils, tra la proprie mura, cadono sotto i colpi di Thomas e Soyuncu, regalando così punti preziosi alle Foxes che vogliono continuare a mantenere la terza posizione in classifica. Il Chelsea in casa, dopo tre successi consecutivi, crolla incredibilmente contro l'Arsenal. Di Smith Rowe la rete decisiva, avvenuta intorno al quarto d'ora di gara.

Match pieno di emozioni invece quello tra Newcastle e Mancheste City. I Citizens, già da giorni Campioni di Inghilterra, offrono come sempre grande spettacolo e la vincono in rimonta, trascinati da un super Ferran Torres: tripletta per lo spagnolo, protagonista inoltre di un fantastico gol di tacco. Ennesima goleada del Leeds che disintegra il Burnley, completamente annichilito con un poker dalla banda di Bielsa. Altri tre punti per il Southampton, che al St Mary's stende per 3-1 l'ormai retrocesso Fulham. Prosegue il periodo di alti e bassi del West Ham che contro il Brighton, al Falmer Stadium, non va oltre il pari. Avviene tutto negli ultimi dieci minuti di partita: Welbeck porta in vantaggio i Seagulls, ma Benrahma pareggia i conti dopo appena tre minuti.

E se martedì contro i Saints il Crystal Palace era tornato a casa con tre gol sul groppone, questa volta è la squadra di Hodgson a rifilare un tris all'Aston Villa. Le Eagles ribaltano tutto nell'ultimo quarto d'ora di gara, grazie alle reti di Zaha e Mitchell. Scala posizioni il Tottenham, che a Londra supera senza troppi problemi il Wolverhampton: 2-0 il risultato finale. E arriviamo, dunque, al match più incredibile di questa giornata di Premier: West Bromwich-Liverpool. I Baggies si portano in vantaggio con Robson-Kanu, ma Salah dopo nemmeno venti minuti la riapre con il solito mancino chirurgico. I Reds stritolano la squadra di Allardyce per tutta la seconda frazione senza capitalizzare. Ma al 95esimo, sugli sviluppi di un corner, Alisson, di testa raccoglie il traversone di Alexander-Arnold e regala tre punti fondamentali agli uomini di Klopp, ora distanti un solo punto dal Chelsea di Tuchel, quarto in classifica. E infine, lo Sheffield si prende forse un'ultima soddisfazione espugnando Goodison Park. Jebbison non dà scampo all'Everton, che proprio non riesce a dare continuità alle proprie prestazioni.

RISULTATI 36^ GIORNATA

Manchester United-Leicester 1-2

Chelsea-Arsenal 0-1

Newcastle-Manchester City 3-4

Burnley-Leeds 0-4

Southampton-Fulham 3-1

Brighton-West Ham 1-1

Crystal Palace-Aston Villa 3-2

Tottenham-Wolverhampton 2-0

West Bromwich Albion-Liverpool 1-2

Everton-Sheffield United 0-1

CLASSIFICA

Manchester City 83

Manchester United 70

Leicester City 66

Chelsea 64

Liverpool 63

Tottenham 59

West Ham 59

Everton 56

Arsenal 55

Leeds 53

Aston Villa 49

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Burnley 39

Newcastle 39

Brighton 38

Fulham 27

West Bromwich 26

Sheffield United 20