Il punto sulla Premier League - Il City non si ferma più, tra le inseguitrici vince solo il Liverpool

Il Manchester City chiama, ma delle prime quattro risponde soltanto il Liverpool: è un turno favorevole per Pep Guardiola quello che si è appena concluso. Perché se i Citizens sono riusciti a superare il fanalino di coda Sheffield United, seppur solo per 1-0 e con la rete di Gabriel Jesus arrivata nei primissimi minuti di gara, la concorrenza ha steccato. La partita più attesa di giornata, quella dell’Emirates tra Arsenal e Manchester United, si è conclusa 0-0, così il City può continuare ad allungare. E, considerando che ha ancora da recuperare una gara, il vantaggio sulla seconda è potenzialmente di 6 punti.

Dopo un periodo non particolarmente felice, il Liverpool riprende la corsa alla vetta, anche se le distanze non così corte. Dopo un primo tempo durante il quale il West Ham riesce ad imbrigliare Klopp, i Reds si scatenano trascinati da Salah: l’egiziano firma una doppietta nel giro di undici minuti, Wijnaldum firma il tris, Dawson prova a riaprirla ma ormai è troppo tardi. Alisson e compagni sfruttano così il clamoroso tonfo del Leicester, crollato per 1-3 in casa contro il Leeds, e si riportano al terzo posto.

Sempre in zona Europa, incredibile anche la sconfitta di Mourinho nel posticipo di ieri: il Tottenham perde in trasferta contro il Brighton, basta una rete di Trossard nella prima metà di primo tempo per superare gli Spurs. Così prova a rifarsi sotto il Chelsea del nuovo corso Tuchel, vittorioso al suo secondo gettone per 2-0 contro il Burnley. Per Carlo Ancelotti, invece, arriva la seconda sconfitta nelle ultime cinque: a Goodison Park passa il Newcastle, che così si allontana dalla zona calda della classifica.

Infine, per quel che riguarda la coda, importante punticino del West Bromwich conquistato con il 2-2 nello scontro diretto contro il Fulham, mentre il Wolverhampton continua nella sua crisi: perso anche il confronto con il Crystal Palace, i lupi restano a distanza di sicurezza sulla zona retrocessione ma l’ultimo successo in campionato è ormai del 15 dicembre scorso.

RISULTATI

Everton-Newcastle 0-2 (73’ e 93’ Wilson)

West Bromwich-Fulham 2-2 (47’ Bartley, 66’ Pereira; 10’ Reid, 77’ Cavaleiro)

Manchester City-Sheffield 1-0 (9’ Gabriel Jesus)

Crystal Palace-Wolverhampton 1-0 (60’ Eze)

Arsenal-Manchester United 0-0

Southampton-Aston Villa 0-1 (41’ Barkley)

Chelsea-Burnley 2-0 (40’ Azpilicueta, 84’ Alonso)

Leicester-Leeds 1-3 (13’ Barnes; 15’ Dallas, 70’ Bamford, 84’ Harrison)

West Ham-Liverpool 1-3 (87’ Dawson; 57’ e 68’ Salah, 84’ Wijnaldum)

Brighton-Tottenham 1-0 (17’ Trossard)

CLASSIFICA

Manchester City 44*, Manchester United 41, Liverpool 40, Leicester 39, West Ham 35, Tottenham 33*, Chelsea 33, Everton 33**, Aston Villa 32**, Arsenal 31, Southampton 29*, Leeds 29*, Crystal Palace 26, Wolves 23, Newcastle 22, Burnley 22*, Brighton 21, Fulham 14*, West Bromwich 12, Sheffield United 8 (* una gara in meno, ** due gare in meno)