Juve-Milan -1: i rossoneri lasciano la Superlega, la Juve vuole qualificarsi prima?

vedi letture

La Juventus è l’ultima squadra italiane che rimane nella Superlega. E a discapito di quanto sarebbe probabilmente saggio fare, anche per evitare guerre inutili che possono continuare a pesare sui conti del club, non ha ancora intenzione di lasciarla. Resta da capire quale è la soluzione possibile e immaginabile per quel che è una battaglia di nervi e probabilmente di posizione: saluterà la Superlega solamente qualora dovesse qualificarsi in Champions League? E potrebbe la UEFA decidere per una scelta drastica, eliminandola dalla prossima Champions?

Sono tutte domande lecite e che per ora non hanno risposta. La Juventus fa parte di un’élite assoluta, tra le primissime squadre europee. Dall’altro un anno senza i proventi Champions, dopo una stagione senza il pubblico allo stadio (che pesa enormemente sulle casse) significherebbe un’altra piccola crisi. Se il calcio non è più scalabile, non può essere arrivato all’apice massimo della sua espansione? Questa è un’altra domanda che chi governa il pallone dovrebbe farsi. E che avrà una risposta solamente nei prossimi mesi.

Invece il Milan, pur con ritardo, si è sfilato insieme alle altre otto dall'ipotesi Superlega. Non è dato sapersi quando, ma il fatto che la UEFA non voglia infliggere punizioni esagerate (e non lo abbia deferito) fa pensare a questa soluzione.