L'Interista - Dzeko-Inter, il retroscena: c'è una promessa di Tiago Pinto al giocatore

Dzeko-Inter, il retroscena: c'è una promessa di Tiago Pinto al giocatore

Edin Dzeko è da anni nei pensieri dell’Inter come possibile rinforzo per l’attacco. Nonostante l’età non più verdissima, il club nerazzurro non ha smesso di pensare al bosniaco della Roma, soprattutto perché rappresenterebbe una pista low cost per il dopo Lukaku. Dzeko sembrava aver sposato la Roma almeno per un’altra stagione, ma stando a quanto raccolo da L'Interista il giocatore avrebbe strappato una promessa al ds giallorosso Tiago Pinto: di fronte alla possibilità di giocarsi le sue carte in una big, la Roma lo lascerebbe partire anche a parametro zero. Simone Inzaghi sarebbe ben felice di avere a disposizione il giocatore sfidato tante volte nei derby, con la prospettiva di farne un nuovo Ciro Immobile.