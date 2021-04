L'Interista - Il Barcellona fa sul serio per Aguero: presentata un'offerta per l'attaccante

Si complica la corsa dell'Inter a Sergio Aguero. Come riportato da L'Interista, il Barcellona ha già recapitato un'offerta per El Kun, attaccante argentino in scadenza di contratto con il Manchester City. La proposta non è ancora giudicata soddisfacente dall'entourage del centravanti, perché i blaugrana mettono sul piatto circa 8 milioni di euro per un biennale, mentre la richiesta è intorno ai 12. Situazione intricata anche perché con il Covid difficilmente potrebbero esserci proposte molto più alte, nonostante gli interessamenti di Inter e Juventus.