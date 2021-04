L'Interista - Kolarov non rinnoverà con l'Inter ma vuole restare in Italia: ci sono 2 club

Arrivato la scorsa estate dalla Roma, il terzino serbo Aleksander Kolarov non rinnoverà il contratto con l'Inter in scadenza a fine stagione. A fare il punto sul suo futuro, il portale 'L'interista'.

"Non rinnoverà il contratto in scadenza con l'Inter Aleksander Kolarov - si legge -. Finito agli ultimi posti delle gerarchie di Antonio Conte, che pur lo volle fortemente un anno, il terzino serbo, adattato centrale, lascerà Appiano Gentile a stagione conclusa. L'ex Roma ha però fatto sapere ai suoi rappresentanti di voler restare in Italia, motivo per cui sono già stati avviati i primi colloqui con Verona e Bologna".