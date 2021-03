L'ultima volta allo Stadium contro il Porto: la Juve posta il rigore di Dybala

Basterà un rigore alla Juventus per vincere contro il Porto. E' quella l'ultima volta dei bianconeri allo Stadium contro i Dragoes: Juventus in vantaggio allo Stadium, la sblocca Paulo Dybala dal dischetto. Calcio di rigore concesso dall'arbitro a seguito di una vera e propria parata da parte di Maxi Pereira su tiro a botta sicura di Gonzalo Higuain. Nessun dubbio per Hategan: calcio di rigore e rosso diretto per il laterale uruguaiano, dagli undici metri la Joya non sbaglia e fredda Casillas. Juventus-Porto 1-0, gol di Dybala, lusitani in 10. E così finisce, il 14 marzo del 2017.