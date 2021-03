La Stampa dura sulla Juve: "Una rivoluzione estetica che ha portato allo sfascio, complimenti"

"Federico Chiesa ha provato a scuotere una Juventus irriconoscibile, tradita dal suo leader Cristiano Ronaldo nella notte più delicata, ma la doppietta diventa illusione, il verdetto è l'addio alla Champions". Inizia così l'analisi de La Stampa sul flop della Juventus in Europa. Non mancano le critiche alle scelte fatte sul mercato: "Fuori agli ottavi per il secondo anno di fila - si legge - un danno immane sportivo ed economico: sommato al ritardo in campionato, impone riflessioni serissime e inchioda a gravi responsabilità chi ha costruito la squadra e chi la guida. Pirlo è forse il meno colpevole, l'esperienza non si compra al mercatino, ma anche il suo futuro è in discussione. Complimenti, soprattutto, a ha chi ha imposto due anni fa una rivoluzione estetica che ha portato allo sfascio. La cosa peggiore, in questa serata di nodi al pettine, è che i bianconeri non sono riusciti a sfruttare oltre un'ora di superiorità numerica".