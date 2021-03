Le grandi scadenze: Alaba, il Bayern è rassegnato. Adesso vuole solo la Spagna

Il Bayern Monaco si è rassegnato. E lo ha fatto ufficialmente David Alaba vuole la Spagna. Il difensore del club bavarese, che proprio qualche settimana fa ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club tedesco, avrebbe dato priorità a Real Madrid e Barcellona. Per questo motivo, avrebbe già detto no al corteggiamento del Paris Saint-Germain e all'offerta del Chelsea di Thomas Tuchel.

L'annuncio di Alaba "Ho preso la decisione di intraprendere una nuova esperienza dopo 13 anni. Non è stato facile. Non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro". Con queste parole, senza mezzi termini e senza possibilità di ripensamenti, David Alaba ha annunciato la sua decisione. Per il Bayern Monaco troppo alte le richieste del giocatore, che puntava a un quadriennale da 15 milioni di euro, con una sostanzioso aumento rispetto ai 10 annui attualmente percepiti. Potranno, nel caso, Madrid o Barça accontentarlo? Dura, con in rosa Marcelo e Jordi Alba. Dura a prescindere, a quelle cifre. Ma dietro c'è la mano di Pini Zahavi, agente del giocatore e uno dei deus ex machina del calciomercato mondiale. Forse, un po' meno impossibile così.