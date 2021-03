Le pagelle di Calhanoglu: al Franchi si esalta, parte lento poi è hard rock

vedi letture

Fatica a trovare il ritmo, Hakan Calhanoglu, dopo il rientro nell'undici titolare. A Manchester c'erano stati segnali di risveglio, in Toscana fa la differenza con uno squillo decisivo. Come sottolinea Il Corriere della Sera prima parte lento, poi incomincia a suonare rock duro. La domenica è in crescendo e il gol è un capolavoro che vale la vittoria. Sicuramente, come già visto nei mesi indietro, quando riesce ad alzare i ritmi poi fa la differenza. È anche vero che al Franchi si esalta quasi sempre.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7