Le pagelle di Chiesa: appare impacciato, cerca la soluzione personale. Serata storta

Una serata storta può capitare a tutti. E Federico Chiesa non fa eccezione: inizia discretamente, ma poi è impreciso e sbatte quasi sempre sui difensori. Come sottolinea Il Corriere dello Sport ha caratteristiche diverse da Berardi e quindi avrebbe bisogno di spazio per rendere evidente superiorità fisica e atletica. Nel primo tempo appare addirittura impacciato, cercando la soluzione personale come faceva a Firenze. Dubbio il contatto nel secondo tempo, quando cade in area. Protesta troppo e non è brillante.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5