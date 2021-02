Le pagelle di Conte: di più non poteva fare. Errori fantozziani da parte dei suoi

vedi letture

Antonio Conte è uno dei meno colpevoli, nella sconfitta dell'Inter contro la Juventus in Coppa Italia. Almeno guardando le pagelle del giorno dopo. Su TMW sottolineiamo come "due errori individuali ribaltino il punteggio", anche perché le assenze di Hakimi e Lukaku non consentono di dare una svolta a gara in corso. Il vantaggio per 1-0, scrive la Gazzetta, "per paradosso non giova, sottrae mentalità". Tuttosport lo assolve: "Più che mettere in campo tutti i titolari e dare fondo alla panchina nel finale con Pinamonti e Sensi non poteva fare". E il problema, si legge, sono stati gli errori fantozziani dei suoi. Anche per Repubblica "la squadra è ben schierata".

Le pagelle di Antonio Conte

TMW 6

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6

la Repubblica 6

Corriere della Sera 5,5