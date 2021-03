Le pagelle di Gaich: lotta come un leone, il miglior pomeriggio in Italia

vedi letture

È sicuramente il più bel pomeriggio della carriera italiana di Adolfo Gaich. Il centravanti argentino lotta come un leone, cerca di dare fastidio alla retroguardia juventina con De Ligt che ha più di qualche grattacapo. Il regalo ricevuto da Arthur è il miglior modo per cambiare la storia della partita - e forse della stagione del Benevento. La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia il più falloso in campo, anche se non è necessariamente un male perché va a pressare praticamente tutti gli avversari. Ha qualche limite tecnico e cerca di compensare grazie al senso della posizione, il sacrificio e le sponde.

TMW: 8

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7