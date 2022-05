Le pagelle di Abraham: diventa l'inglese che ha segnato di più A, già pronto per Tirana

Tammy Abraham si prepara per Tirana. L'attaccante della Roma ha realizzato una doppietta contro il Torino dimostrando di essere in palla in vista della finale di Europa League. "Ciao Hitchens. Tammy diventa l'inglese che ha segnato di più in un campionato nella storia di A" scrive la Gazzetta dello Sport. Questo il commento del Corriere dello Sport: "Padrone. Della Roma e del gioco. Se hai un problema, basta chiedere a lui: arriva a 26 gol stagionali, trascinando i compagni in Europa League". "Chiude la sua prima stagione in Serie A col botto: due reti, una grazie a un rigore procurato. Grande opportunismo e abilità a giocare spalle alla porta. L'inglese è già 'caldo' per Tirana".

I VOTI

TuttoMercatoWeb: 7,5

Gazzetta dello Sport:7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Il Messaggero: 7,5

Vocegiallorossa.it: 8