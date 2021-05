Le pagelle di Badelj: perché con Leiva in declino Lotito lo ha regalato al Genoa?

Prestazione sontuosa di Milan Badelj, che contro la sua ex squadra ha sfornato una gara quasi perfetta. Non a caso viene premiato con la palma del migliore su tutti i quotidiani. 7,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Regia precisa e illuminata. Si procura il rigore che riapre la gara e inventa un assist al bacio per il 4-3 di Shomurodov". Stesso voto dal Corriere dello Sport, che lancia una frecciata alla Lazio: "Tocca 102 pallini, guadagna un rigore, ispira il contropiede letale di Ghiglione, assist per Shomurodov. Lo guardi e ti chiedi perché, con Leiva in declino, Lotito e Tare abbiano scelto di regalarlo al Genoa".

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 5,5