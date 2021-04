Le pagelle di Barrow - Il suo 8° gol è un mix tra killer instinct della punta e papera del portiere

Venti minuti abbondanti per prendere le misure alla difesa del Torino, poi il gol alla prima vera occasione che gli capita a tiro: Musa Barrow dimostra ancora una volta la giusta dose di killer instinct, unita a un pizzico di fortuna, perché Milinkovic-Savic ha responsabilità innegabili sul suo tiro. "Ottavo gol: serata molto scaltra, sveglia, fatta di idee sciolte in tempo reale", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport per spiegare il suo 7 in pagella al giovane talento ex Atalanta. "Gli bastano pochi palloni per essere letale: ecco cosa è cambiato davvero nel suo diventare centravanti", è invece la lettura del Corriere dello Sport accanto al medesimo giudizio. Sarebbe stato impossibile, d'altronde, dare all'attaccante gambiano un voto inferiore al 6,5 in pagella dopo la convincente prova di ieri sera.

