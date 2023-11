Le pagelle di Beltran: 'Vikingo' senz'ascia, sperduto in mezzo alla difesa milanista

Ancora una prova insufficiente per Lucas Beltran. L'attaccante della Fiorentina non è riuscito a lasciare il segno nella notte di San Siro. "'Vikingo' senz’ascia: uno contro uno con Maignan - scrive la Gazzetta dello Sport - non affonda il colpo (sì, è grave). P.s: è lui che si fa bruciare da Pobega sul corner". "Sperduto in mezzo alla difesa milanista che - analizza Tuttosport - gli fa vedere davvero pochi palloni giocabili. Se poi riesce pure a sbagliare le occasioni davanti a Maignan allora…". Questo il commento di TMW: "I palloni giocabili sono pochi dalle sue parti, ma lui non fa nulla per crearsi l’occasione. E quando gli capita - clamorosa - non riesce a graffiare facendosi scippare il pallone dai piedi dall’uscita bassa di Maignan".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Firenzeviola.it: 5