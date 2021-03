Le pagelle di Bernardeschi: rifà la fiancata allo Spezia. Finalmente mezz’ora di buon livello

Federico Bernardeschi torna a convincere. E a far vincere la Juventus: subentrato a gara in corso contro lo Spezia, l’esterno carrarino è stato considerato da quasi tutti gli osservatori il migliore in campo. Unanime il 7 in pagella: “Rifà la fiancata allo Spezia - scrive La Gazzetta dello Sport - la miglior partita da quando la Juve ha le strisce dipinte”. Sulla stessa linea il Corsport: “Entra e piega la partita. Dopo tante delusioni, finalmente mezz’ora di buon livello del vecchio Bernardeschi”. Chiusura affidata a Tuttosport: “Assist pesante, poi il bis, in una partita che può cambiare un campionato”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 8