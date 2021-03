Le pagelle di Borja Mayoral: se non è in partita scompare. Fa rimpiangere Dzeko

La Roma perde, Borja Mayoral non la trascina. E, anche se lo spagnolo ha fatto bene sinora in stagione, ogni prestazione negativa si scontra con un fantasma ingombrante. “Fa rimpiangere Dzeko”, ricorda infatti il Corsera. Il voto più basso è il 4,5 del Corsport: “Innocuo. Sembrava una specie di agnello sacrificale”. Male anche per la rosea (“Se non è in partita, scompare o quasi. Ieri non era in partita”) e per Tuttosport: “Per tutta la prima parte del match si limita a fare la sponda”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

VoceGialloossa: 4,5