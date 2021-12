Le pagelle di Brozovic: per qualità è l'unico che potrebbe giocare titolare nel Real

All'Inter non riesce l'impresa, i nerazzurri cadono 2-0 in casa del Real Madrid a passano il turno come secondi nel girone. Nella serata spagnola il migliore in campo dei nerazzurri è senza dubbio Marcelo Brozovic, voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Disegna traiettorie per i compagni che sembrano ricevere il segnale come dal satellite, leggermente in ritardo. Esce furioso, voleva giocarsela fino alla fine". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "L’Inter gira attorno a lui e lui la governa con sicurezza e autorità. Sostituito pensando al campionato: non la prende bene".

Voto 7 su Tuttosport: " Per qualità è l’unico tra gli interisti che potrebbe ambire a una maglia da titolare nel Real e lo mostra sciorinando tutto il repertorio. Non gradisce il cambio". Mezzo voto in meno nelle pagelle targate TMW: "Ancelotti lo aveva detto in conferenza: "Brozo è il cerebro (il cervello) dell'Inter". Proprio così, perché il croato è l'interruttore che accende e spegne i nerazzurri a suo piacimento. In più, ci mette anche un paio di chiusure decisive come quella su Vinicius alla mezz'ora"

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5