Le pagelle di Castrovilli - È sempre per terra, forse sbaglia le gomme. Domenica da incubo

vedi letture

Forse sbaglia la scelta delle gomme, tant'è che più di una volta finisce col sedere per terra senza volerlo. Scivola anche in occasione del gol di Zielinski, quando è proprio lui a farsi saltare, per poi causare il rigore nel finale per fallo su Bakayoko. Insomma, domenica davvero da incubo per il centrocampista Gaetano Castrovilli, tra i principali protagonisti in negativo della sconfitta tennistica patita dalla sua Fiorentina a Napoli (6-0). "Fuori ruolo, partita da incubo. Non chiude sui gol di Demme e Zielinski, provoca il rigore. Non può bastare un assist a Vlahovic", è difatti anche il commento de La Gazzetta dello Sport per spiegare il suo 4,5 in pagella. "Il rigore, il modo in cui si oppone a Zielinski, una soffocante giornata da dimenticare", conferma il voto pure il Corriere dello Sport. E c'è pure qualche 4... Cosa aggiungere di più?

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

FirenzeViola: 4