Le pagelle di Chiesa: paga il conto del dentista per tutti. Decisivo, come sempre

Nei momenti clou, Federico Chiesa c’è. Anche ieri, quando stava per uscire, il bianconero ha messo la firma sulla vittoria della Coppa Italia della sua Juventus. “Paga il conto del dentista per tutti. Decisivo come sempre”, scrive La Gazzetta dello Sport, voto 7. Come il Corsport, che divide la sua prestazione in due: “Pochi scatti e poca sostanza, nel secondo tempo torna ad livelli e diventa il giocatore decisivo”. 8,5 per Tuttosport: “Si accentra e si allarga in base ai movimenti di Cristiano Ronaldo. C’è intesa e si vede”.

