Le pagelle di Conte: l'Udinese non è la Juve, fa fatica con le squadre chiuse e s'innervosisce

vedi letture

Poteva essere la giornata dell'aggancio, proprio l'ultima del girone d'andata. Di conseguenza, anche dell'assegnazione del titolo di campione d'inverno. Invece l'Inter gioca con il freno a mano tirato a Udine e non va oltre lo 0-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Sul banco degli imputati ci finisce anche Antonio Conte, perché prepara la sfida ai bianconeri di Udine allo stesso modo (e con la stesa formazione) con cui ha affrontato i bianconeri di Torino. "Ma mancano velocità e veleno", sottolinea La Gazzetta dello Sport seguendo il ragionamento fatto anche su TMW.

Per il Corriere dello Sport l'allenatore nerazzurro è da 5, anche per il finale nervoso in cui si fa espellere, ma soprattutto perché "Quando deve fare la partita, la sua Inter soffre". Stesso voto dal Corriere della Sera, sottolineando come nelle ultime tre trasferte siano arrivati solo due punti.

I VOTI DI CONTE

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5