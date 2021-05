Le pagelle di Cragno: nella battaglia, ci pensa lui. Non passa neanche il vento

vedi letture

Il migliore in campo nel match diretto per la salvezza fra Benevento e Cagliari. Alessio Cragno mette i guantoni sulla salvezza del Cagliari, 7,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Nessun miracolo, ma tante parate difficili e decisive perché evitano il sorpasso del Benevento. Firma la vittoria". Per il Corriere dello Sport la sua gara è da 7 in pagella: "Nella battaglia, ci pensa lui: su Schiattarella, su Caprari. Pure il vento non passa".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 7,5