Le pagelle di Cuadrado: incide col recupero su Gosens. Contrasto da scuola calcio

C’è sempre Juan Cuadrado, nelle vittorie della Juventus. Anche questa volta, non sono mancate le polemiche per un episodio chiave col colombiano protagonista, in questo caso per l’intervento ai limiti del regolamento su Gosens da cui è nato il vantaggio bianconero. “Più delle corse - scrive la rosea - incide col contrasto da cui nasce l’1-0. Forte, deciso, come si insegna a scuola calcio”. Valutazione analoga per Tuttosport, che col voto sale a 7,5: “Mette lo zampino sul gol del vantaggio con un gran recupero in scivolata su Gosens”.

