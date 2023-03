Le pagelle di Di Maria: un'altra serata 'alla Messi'. Imprescindibile per questa Juve

La Juventus vince 1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League col passaggio del turno che, visto il risultato, resta ampiamente in bilico in vista del ritorno in Germania. Tra i migliori in campo c'è senz'altro Angel Di Maria e non soltanto per il gol vittoria. Secondo La Gazzetta dello Sport per la Juve "è impossibile farne a meno". Per il Corriere dello Sport è "subito trascinatore, come sempre imprescindibile" e poi aggiunge che è "di un'altra categoria". Tuttosport racconta così la sua prestazione: "Impiega ottanta secondi per diffondere la prima manciata di polvere di stelle. Quando si accende è poesia in endecasillabi". E poi, commentando l'atipico gol di testa, parla di "campionario infinito". Di poche parole BianconeraNews: "È sempre l'uomo che accende tutte le iniziative della Juventus, trova il gol con il fondamentale meno atteso". Infine la valutazione di TMW: "Segna da nove, lui che nove non è. Universale, ha altro passo e qualità. Accende le notti buie con le scintille dei campioni: un'altra gara da padrone, un'altra serata alla Messi".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

BianconeraNews: 7