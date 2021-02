Le pagelle di Dragowski - Da salvatore della patria a peggiore in campo: domenica disastrosa

Domenica storta per Bartlomiej Dragowski, passato per una volta da salvatore della patria a peggiore in campo della sua Fiorentina. C'è molto del suo demerito, difatti, nel vantaggio della Sampdoria a Marassi: il portiere polacco chiama il pallone a Vlahovic, ma non si accorge che Keita arriverà prima di lui. Poco esplosivo pure sul 2-1, ma lì c'è una deviazione di Pezzella. Una bocciatura inaspettata e confermata inevitabilmente anche dai quotidiani nazionali: "Grave l'errore in uscita che spalanca la porta a Keita. Incerto anche sul 2-1", scrive di lui La Gazzetta dello Sport; "Un disastro sulla rete di Keita", rincara invece la dose il Corriere dello Sport. Voto 5 quasi all'unanimità per Dragowski questa mattina. E c'è pure un 4,5.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola: 5