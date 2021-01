Le pagelle di Eriksen: Conte ci prova, non convince neanche da regista. Altra chance sprecata

Buona parte della curiosità legata a Fiorentina-Inter di Coppa Italia, vinta dai nerazzurri, era legata alla prestazione di Christian Eriksen, schierato per la prima volta come regista basso da Antonio Conte. E che contro i viola ha giocato addirittura 120 minuti, lui che fin qui non ne aveva mai disputati 90 in stagione. Il risultato? Una gara a fasi alterne, anche se c’è da rilevare come da un suo tiro nasca il rigore di Vidal. E proprio questo motiva la sufficienza di Tuttosport: “Il vestito gli sta lungo e largo. Fa il minimo sindacale, ma attore protagonista sul primo gol”. 5,5 per il Corriere dello Sport: “Conte ci prova a cambiargli ruolo, ma nemmeno la versione da regista convince”. Chiudiamo con La Gazzetta dello Sport, stesso voto: “Altra chance sprecata. Da regista non riesce a dare i tempi di gioco giusti”.

