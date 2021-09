Le pagelle di Felipe Anderson: incenerisce Vina e manda la Roma al tappeto

vedi letture

La Lazio vince il Derby, a segno Milinkovic-Savic, l'ex Pedro e Felipe Anderson, il migliore per distacco. Il brasiliano è stato autore di una partita magistrale, con Vina che è uscito dal campo con il mal di testa. E tutti i quotidiani premiamo la prestazione del numero 7 biancoceleste. Voto 8 sul Corriere dello Sport: "Il lancio per Milinkovic, colpendo di collo esterno a sorvolare la difesa della Roma, non ci stancheremo mai di rivederlo: fuori categoria. Quando parte, incenerisce Vina. Succede anche quando fila a rimorchio di Ciro per spedire i giallorossi al tappeto". 7,5 il voto che troviamo sulle pagine de Il Messaggero: "Inafferrabile, pericolo pubblico numero uno. Zampilla e ripiega, la fronte sempre alta a cercare delizie. L'assist dell'1-0 è uno zucchero, il gol del 3-1 il suggello alla prestazione. È tornato qui per offrire partite simili e per diventare grande. Con Sarri si può". Stesso voto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Vina torna a casa con il mal di testa. Decine di scatti, pochi sbagli, il cross perfetto per la testa di Milinkovic. E la rete della relativa sicurezza, servita su un piatto d'argento, ok, ma segnata con freddezza"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Il Messaggero: 7,5