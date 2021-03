Le pagelle di Gagliardini: l’Inter con lui è una squadra. L’Inter con Eriksen un’altra

In campo dal primo minuto dopo parecchio tempo, Roberto Gagliardini non è riuscito a entrare nel vivo del match vinto dall’Inter contro il Torino. Sfiora la sufficienza, ma chiaramente non basta: “Titolare a un mese e mezzo dall’ultima volta - scrive il Corriere dello Sport - si fa sentire nei duelli ma rallenta la manovra”. 5,5 anche per Tuttosport: “Non riesce mai a liberarsi per trovare una giocata importante. Anzi, spesso perde palla”. Interessante la chiosa de La Gazzetta dello Sport: “L’Inter con Gagliardini è una squadra, l’Inter con Eriksen un’altra”.

