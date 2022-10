Le pagelle di Gatti: debutto in Champions da incubo. Vive la notte di Halloween in anticipo

L'esordio di Federico Gatti con la maglia della Juventus non è stato quello sperato. Il difensore, nella sconfitta per 4-3 in casa del Benfica, è stato valutato con un 4,5 da La Gazzetta dello Sport, che è "la media tra il naufragio del primo tempo, quando sbaglia in due gol su tre, e la tenacia che ci mette nel secondo, partecipando all'assalto finale". Stesso voto per Tuttosport: "Una incomprensione con Bonucci lascia libero Rafa Silva, che calcia fuori. Si perde Antonio Silva, libero di colpire di testa e segnare. Pecca di inesperienza, buttato nella fosse dei leoni da Allegri. Sfiora il gol del 4-4 nel finale". Addirittura da 4 la sua prova per il Corriere dello Sport ("Debutto in Champions da incubo") e per il Corriere della Sera ("Notte di Halloween, con una settimana di anticipo). TuttoJuve lo boccia con un 4: "Sicuramente si aspettava un match diverso: anche lui come i compagni di reparto cade sotto i colpi lusitani, dimostrando di non essere ancora pronto per questi palcoscenici". Infine, è da 4 anche per TMW: "In campo all'ultimo tuffo, in una storia che poteva diventare una favola. È stata una notte da incubo. Il calcio è fatto di livelli, lui adesso non è pronto per una partita così importante".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4

TuttoJuve: 4