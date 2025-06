TMW Juventus in campo verso il Real Madrid. Non si è allenato Gatti per sindrome influenzale

La Juventus in queste ore ha svolto l'allenamento di rifinitura rispetto alla partita di domani sera (ore 21:00, orario italiano) contro il Real Madrid valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Nella seduta odierna non era presente Federico Gatti: il difensore bianconero, apprendiamo, è stato infatti messo fuori gioco da una sindrome influenzale.

Stanotte alle 00:45 in Italia parlerà in conferenza stampa l'allenatore Igor Tudor introducendo il match, la sua conferenza stampa sarà riportata in diretta anche qui sulle pagine web di TMW.