Le pagelle di Gatti: partenza agghiacciante. Senza Bremer va in difficoltà

vedi letture

Nella Juventus che sbanda e poi tira fuori almeno un punto dal Bentegodi, c'è una prestazione da dimenticare di Federico Gatti. Tanti errori in fase di impostazione e poca efficacia negli uno contro uno con gli attaccanti dell'Hellas, fino alla sostituzione decisa da Massimiliano Allegri e arrivata in verità appena dopo l'unica cosa positiva della sua partita, il pressing alto che ha portato la difesa scaligera a perdere il pallone da cui poi è nato il definitivo 2-2. Non certo sufficiente a cambiare i giudizi su una gara per troppi aspetti decisamente negativa.

I COMMENTI

Pioggia di 5 per l'ex Frosinone. Così La Gazzetta dello Sport: "Nervoso al punto da rischiare qualcosa per una gomitata a Folorunsho. Fuori posizione e fuori tempo sul gol di Noslin". Stessa musica sulle pagine del Corriere dello Sport: "Agghiacciante la partenza vissuta regalando palloni, non arriva su Noslin. Costringe lui Cabal a regalare il pallone del 2-2". E le cose non cambiano su Tuttosport: "Senza Bremer al suo fianco, il difensore va spesso in difficoltà: non riesce a dare sicurezza alla retroguardia per colpa di troppe amnesie, in particolare nell’azione del 2-1, impreciso e nervoso".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoJuve: 4,5