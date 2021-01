Le pagelle di Giampaolo: il Toro non gira, il suo futuro ora è appeso a un filo

Un pareggio che lascia parecchio amaro in bocca. Il Torino di Marco Giampaolo, in superiorità numerica fin dalle prime battute del match, esce con un misero 0-0 dallo scontro diretto con lo Spezia. Pesantissima la valutazione di Tuttosport: "Il Toro non ha gioco, grinta, personalità. Non ha niente da dire. E poi continua ad insistere con Verdi. Già solo per questo merita un tre". Questo invece il commento di TMW: "Era l'ultima occasione, i bonus adesso sono finiti. Ennesima prestazione opaca, i meccanismi si inceppano sempre di più. Bisogna cambiare assolutamente pagina, anche perché la panchina traballa".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 3

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere di Torino: 5

Torinogranata.it: 5