Le pagelle di Giampaolo: limiti evidenti, ma giocando così i punti arriveranno. Jellato

vedi letture

"La differenza di potenziale è netta in campo ma la sua squadra gioca e reagisce e meriterebbe anche il pari". E' questa la nostra pagella dedicata a Marco Giampaolo. Voto 6, come per La Gazzetta dello Sport: "Due legni, un gol e il 2-2 sfiorato più volte. Jellato. A tratti si rivedono ritmo e buone idee, ma ora la classifica inizia a far paura". Anche dal Corriere dello Sport arriva la sufficienza: "Mette in grandissima difficoltà il Milan. Cacciato nel finale incandescente". Si accoda il Corriere della Sera: "La Samp tiene testa al Diavolo fino all'ultimo secondo: i limiti ci sono e si vedono, ma giocando così i punti arriveranno". Mezzo voto in meno infine da Tuttosport: "Materiale tecnico da rivedere, ma non sfrutta adeguatamente la superiorità numerica".

I VOTI DI GIAMPAOLO

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5