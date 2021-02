Le pagelle di Godin: un solo errore, gravissimo, che il Cagliari paga a caro prezzo

vedi letture

Un solo errore, gravissimo, che macchia la partita di Godin. Bremer salta più in alto di lui e per il Cagliari arriva l'ennesima sconfitta. Un errore che vale la bocciatura per lo sceriffo da tutti i quotidiani. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Ottimo primo tempo, da leader. Passaggi, lanci, duelli, ma Bremer gli salta sopra e l'errore, gravissimo, costa la partita". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Sempre in anticipo, sempre al posto giusto, tranne che in occasione del gol di Bremer quando viene bruciato sul tempo. Errore pesantissimo".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 6