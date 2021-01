Le pagelle di Ilicic - Dribbling, ricamo, tocco in più e palla persa. Sistematicamente

Dribbling, ricamo, tocco in più e palla persa. Sistematicamente. Pensa più a protestare che a giocare, come nel finale: Josip Ilicic, nello 0-0 di ieri pomeriggio contro il Genoa, è apparso davvero troppo nervoso. La sua insufficienza non mette d'accordo tutti questa mattina (ci sono anche due 6,5 in pagella per il fantasista sloveno), ma La Gazzetta dello Sport ne realizza forse la miglior lettura partendo proprio dalle statistiche: "Gli stanno addosso, a volte in tre, lo picchiano (7 falli subiti), ma il bilancio dei mille palloni che gioca stavolta è negativo. E anche quello dei tiri", è il commento della rosea. Se l'Atalanta non è riuscita insomma a trovare la via del gol, significa che (anche) nella prova di Ilicic è mancato sicuramente qualcosa.

