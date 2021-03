Le pagelle di Immobile: un quarto d’ora a sbagliare gol fatti. Poi la liberazione

Ciro Immobile torna al gol con la maglia dell’Italia e questa, persino per uno come lui, è una notizia, dato che in azzurro non segnava da un anno e mezzo. L’ultima rete, difatti, era pre-pandemia. Si spiega così l’esultanza del laziale, sottolineata dal Corriere dello Sport: “Più che un gol è una liberazione”. Voto 6,5 come per La Gazzetta dello Sport: “Gol di stampo laziale, meno bene sottorete in altre occasioni”. Si sale a 7 sulle pagine dell’altro quotidiano sportivo, Tuttosport: “Qualche scambio, ma anche la difficoltà a muoversi negli spazi schiacciati. E infatti trova il gol quando riesce a liberare la corsa”. Concordi sul 6,5 i due generalisti, sia il Corriere della Sera (“Si sblocca dopo sedici mesi. L’esultanza rabbiosa meriterebbe un seguito che non arriva”) che Repubblica: “Scusate il ritardo. Un quarto d’ora a sbagliare gol fatti, poi d’improvviso torna a lucidare la Scarpa d’Oro”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 6,5