Le pagelle di Insigne - Esprime calcio degno dei fuoriclasse e mette d'accordo tutta l'Italia

Segna il gol che apre le danze e anche quello che le chiude. Ma Lorenzo Insigne ricorderà il tennistico 6-0 rifilato alla Fiorentina soprattutto per l'assist delizioso regalato a Lozano. "Stavolta segna subito e tutto diventa più facile. Due gol, un assist da favola e tanta qualità in mezzo"; "Esprime calcio degno dei fuoriclasse: 99 reti con quella maglia eppure c'è ancora un pregiudizio da combattere. Applausi al gigante", sono rispettivamente le due analisi sulla prova del capitano azzurro realizzate da La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Stessa celebrazione anche sul portale locale TuttoNapoli: "Finalmente decisivo sotto porta con doppietta e assist. Apre per Lozano e poi va a chiudere l'azione, trovando stavolta l'angolino lontano. Continua a macinare calcio, accentrandosi vistosamente, come quando supera tutti e poi trova un corridoio meraviglioso lanciando in porta Lozano per il tris. Sempre nel vivo del gioco". Insomma, la straordinaria prestazione di Insigne ieri pomeriggio ha davvero messo d'accordo l'intero Paese: voto 8 in pagella all'unanimità.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 8