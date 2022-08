Le pagelle di Italiano: stavolta ha esagerato. Troppi cambi, la squadra non segna

Il turnover in vista del Twente non convince, la Fiorentina non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli nonostante una doppia superiorità numerica nel finale. Una brutta viola, che non riesce mai a rendersi pericolosa davanti: solo 2 tiri nello specchio. Bocciato Vincenzo Italiano dai quotidiani, 5,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Strano vedere la sua squadra creare così poco, i tanti cambi forse incidono".

Bocciato senza appello, con 4,5 in pagella, dal Corriere dello Sport: "Stavolta ha proprio sbagliato. Anzi, peggio, ha esagerato. Va bene la rotazione, ma è una presunzione pensare di poter ottenere lo stesso prodotto cambiando 9 giocatori". 5,5 il voto su Tuttosport: "Serve qualcosa in più là davanti. Tanto fumo, poco arrosto".

Per TMW Italiano arriva alla sufficienza: "Cambia tantissimo in vista della Conference, ma questa squadra fatica a fare gol e si è visto. In 9 contro 11 i suoi sono stati meno pericolosi che in precedenza. La forma è lontana, ma giovedì servirà un'altra Fiorentina per superare l'ostacolo Twente e centrare il primo vero grande obiettivo della stagione. Due punti buttati visto l'andamento della ripresa".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5