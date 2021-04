Le pagelle di Italiano: troppo turnover, lo Spezia è lento, prevedibile e mai pericoloso

Lo Spezia cade sul campo del Genoa e perde uno scontro diretto per la salvezza. La posizione di classifica resta tranquilla, ma bisognerà spingere fino in fondo per ottenere la permanenza in Serie A. Ieri la squadra di Vincenzo Italiano è apparsa "stanca e mai pericolosa", come scrive La Gazzetta dello Sport nella pagella dell'allenatore bianconero (voto: 5): "Non c'è traccia dello Spezia che aveva bloccato sul pari l'Inter". Stesso voto da Tuttosport: "Uno Spezia che tiene palla ma non tira mai in porta, lento e prevedibile". Voto 5 anche dal Secolo XIX: "Forza un po' troppo la mano con il turnover, sostituendo sette calciatori su undici rispetto alla partita contro l'Inter".

I VOTI DI ITALIANO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Secolo XIX: 5