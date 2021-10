Le pagelle di Kean: indolente e non a suo agio. Incomprensibile che giri così a vuoto

Seconda partita da titolare, dopo quella contro lo Spezia. Vuole subito ripagare la fiducia di Allegri e sfiora il gol. Ma è un fuoco di paglia perché poi Moise Kean viene bocciato e all'intervallo sostituito. Una prestazione da 5, per noi di TMW così come per La Gazzetta dello Sport: "Davvero incomprensibile, con i mezzi tecnici e fisici di cui dispone, come mai ogni tanto gli capiti di girare così a vuoto". Stesso voto da Tuttosport: "Il suo atteggiamento un po' indolente non deve essere particolarmente gradito ad Allegri". Mezzo punto in più da Corriere della Sera e Corriere dello Sport: "Da riferimento offensivo, spalle alla porta, non si trova a suo agio".

I VOTI DI KEAN

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttojuve.com: 5,5