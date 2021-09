Le pagelle di Kessie: rovina la partita e forse il girone. Se ne ricordi in fase di rinnovo

Se Brahim Diaz è stato il migliore in campo per il Milan nella sfida persa con l'Atletico Madrid, il peggiore è stato senza dubbio Franck Kessie, che ha lasciato i suoi in 10 per quasi tutta la gara. 4 il voto che troviamo sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Al di là della severità dell'arbitro ci sono delle cose che non si fanno. Ha rovinato la partita e forse il girone del Milan. Se ne ricordi quando tratterà il rinnovo". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Era il peggiore in campo già prima. Ci aggiunge la leggerezza del secondo giallo. Eccessivo sì, ma perché rischiare?". Voto 4 anche nelle pagelle targate TMW: "Parte benissimo, forse per la prima volta in stagione, poi rende tutto più difficile. Lascia i suoi in dieci con due terzi di partita da giocare: la decisione di Cakir è severa, un giocatore già ammonito non può entrare così. Questione di esperienza".

