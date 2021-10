Le pagelle di Kulusevski: entra male poi segna il gol che può cambiare la sua stagione

vedi letture

A sorpresa la carta vincente dell'ennesima vittoria in Champions League per la Juventus, Allegri la pesca dalla panchina e risponde al nome di Kulusevski. Per la Gazzetta dello Sport il suo colpo di testa è "perfetto" però si fa ricordare davvero solo per il gol segnato e nient'altro nella mezz'ora che sta in campo. Tuttosport va oltre raccontando: "A lungo ti chiedi cosa stia combinando, poi trova il guizzo giusto". Il Corriere dello Sport è meno critico e anzi scrive: "Entra con l'atteggiamento giusto e segna un gol pesantissimo". Per TuttoJuve, la prima rete dell'anno è quella che "potrebbe cambiare il volto della sua stagione". Infine TMW questa prestazione è "un pugno alle critiche" e potenzialmente "l'inizio di una nuova storia".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

TuttoJuve: 7