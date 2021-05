Le pagelle di Kulusevski: esultanza polemica, forse anti-gasperiniana. Partita da applausi

La firma finale è di Federico Chiesa, ma il migliore in campo, nella Juventus che ieri ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia, è stato senza dubbi Dejan Kulusevski. Un gol e un assist, con dito sulla bocca dopo l’1-0: “Esultanza polemica, forse anti-gasperiniana - scrive La Gazzetta dello Sport - le mani sulla coppa”. “Partita da applausi. Nettamente il migliore in campo”, per il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport lo premia con 8,5: “È il grande ex. È in serata. È il più pericoloso”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 7,5

TuttoJuve: 8