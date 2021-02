Le pagelle di Lautaro - Il Toro vede rosso e incorna il Milan con due gol che sanno di Scudetto

vedi letture

Il Toro Lautaro Martinez vede rosso sulle maglie del Milan e incorna subito. Nel secondo tempo offre il bis e manda Lukaku in porta per il 3-0 (che il belga segnerà più tardi). È attaccante da grandi partite, non a caso fa suo il derby, e quel pezzo di tricolore che l’Inter si mette sul petto ha quindi cuciture di fattura argentina. "La sua partita assomiglia alla discussione di una tesi di laurea. Il giorno in cui Lautaro smise i panni della bella promessa e diventò un grande giocatore. Prestazione a tutto tondo e i gol sono soltanto la punta dell'iceberg. Colpisce l'intesa con Lukaku, ma già lo sapevamo: la coppia dell'Apocalisse, integrata bene", sentenzia La Gazzetta dello Sport sulla Lu-La. "Decisivo al 100%. Col primo gol indirizza la partita, col secondo toglie l'Inter dalle grinfie del Milan. Sono due reti da grande centravanti, ma anche il resto della partita è ben fatto, con un lavoro efficace nel recupero palla", sottolinea invece il Corriere dello Sport. Il risultato tanto alla fine non cambia: Lautaro è stato il man of the match del derby della Madonnina, all'unanimità.

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

FcInterNews: 8