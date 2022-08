Le pagelle di Lukaku: una notte da assistman, si è già ripreso l'Inter

Romelu Lukaku è tornato a casa da protagonista. Assist perfetto per Lautaro Martinez e traversa colpita nella prima a San Siro dopo il ritorno in nerazzurro. Per La Gazzetta dello Sport il belga è da 7,5 in pagella: "Una notte da assistman. Ci prova col tacco per Dumfries, poi regala con la testa il tiro-gol di Lautaro. Ah, quella traversa ancora trema: sembra migliorato nel gioco aereo". Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: "Torna a San Siro dopo 454 giorni, disegna di testa un assist meraviglioso per il gol di Lautaro. Poi colpisce di testa la traversa con Dragowski battuto".

Voto 7 anche su Tuttosport: "Ritrova San Siro dopo 454 giorni, i tifosi al suo interno addirittura dopo 920. Per 25 minuti non gli arrivano palloni; poi entra di più in partita, le sue giocate spalle alla porta creano grattacapi allo Spezia e da una arriva l’1-0 di Lautaro. Da lì è un crescendo, la traversa e l’azione che dà il via al 2-0". 7,5 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Il gol gli resta in canna: al ritorno a San Siro, lo avrebbe voluto e l'ha cercato. La traversa e un controllo generoso gliel'hanno impedito, ma è quasi un dettaglio visto tutto il resto. Si consola mettendoci lo zampino in entrambe le reti nerazzurre: si è già ripreso l'Inter, per la curva ci vorrà tempo. Non tantissimo".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7