Le pagelle di Mandzukic: esordio incoraggiante, ma la benzina è poca. Ci sarà bisogno di lui

Subito in campo Mario Mandzukic, la gara con l'Atalanta è stata quella dell'esordio con la maglia del Milan. L'ex Juventus entra a venti minuti dalla fine e tanto basta per chiamare Gollini al miracolo. Promosso da TMW, così come dalla maggior parte dei quotidiani. "I soli due tiri in porta del Milan li firma lui e questo fa ben sperare", scrive La Gazzetta dello Sport. Venti minuti incoraggianti e sufficienza anche dal Corriere della Sera: "Ci sarà bisogno di lui per rialzarsi". Il Corriere dello Sport e Tuttosport invece gli danno meno di sei perché "la benzina è davvero poca".

I VOTI DI MANDZUKIC

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5