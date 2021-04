Le pagelle di Mayoral: ha doti da grande attaccante. E 14 gol: i numeri sono dalla sua

vedi letture

Un lampo, ma decisivo. È quello che Borja Mayoral regala alla Roma a fine primo tempo nel successo dei giallorossi sul Bologna. “Non sappiamo se diventerà un killer dell’area di rigore - si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport - ma ha tecnica e altruismo da vetrina”. Voto 6,5 per la rosea, ma anche per il Corriere dello Sport: “Ha la capacità di azzeccare i tempi di gioco, dote dei grandi attaccanti”. Si sale a 7, come i gol in campionato (a cui sono da aggiungere quelli in coppa), sulle pagine di Tuttosport: “Quattordici reti, i numeri sono dalla sua”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

VoceGiallorossa: 7