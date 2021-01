Le pagelle di McKennie - Dove sarebbe la Juve senza il maghetto texano? È già indispensabile

Terzo gol in campionato, quarto stagionale. Nel mezzo, corsa e giocate. "Basterebbe" questo contro il Bologna, ma il texano non smette mai di stupire, prezioso in copertura e spesso letale in area di rigore. Weston McKennie è così, senza alcun dubbio, una delle rivelazioni della Juventus targata Pirlo. "Dove sarebbe la Juve senza questo marine? Un gol, una parata impossibile di Skorupski, occasioni, ripartenze, chiusure. Leader", si chiede difatti La Gazzetta dello Sport di questa mattina. "Esterno con la facoltà di accentrarsi, ci mette la solita corsa. Di testa firma il 2-0 e sfiora la doppietta. Sempre più indispensabile", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport. La chicca finale? L'esultanza da maghetto, con tanto di bacchetta, in stile Harry Potter.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

TuttoJuve: 7,5